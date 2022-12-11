Тайсон Фьюри отреагировал на вылет сборной Англии с ЧМ-2022

Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри отреагировал на вылет сборной Англии с чемпионата мира по футболу — 2022, который проходит в Катаре.



«Выше голову, ребята. Мы ещё вернёмся и возьмём своё. Поддерживайте нашу страну, наших парней, сборную не только после побед», — написал Фьюри в своих социальных сетях.



Напомним, сборная Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира уступила национальной команде Франции со счётом 1:2. По ходу игры капитан англичан Гарри Кейн не сумел реализовать пенальти, отправив мяч выше ворот.

Тайсон Фьюри в своём последнем поединке, который состоялся 4 декабря в Лондоне (Англия), техническим нокаутом победил соотечественника Дерека Чисору.

Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом: