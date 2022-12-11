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Эвандер Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса мира

Эвандер Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса мира
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Бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, легендарный американец Эвандер Холифилд назвал лучшего действующего бойца «королевского» дивизиона. По мнению члена Зала славы, это обладатель титула WBC, непобеждённый британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO).

«Кто на сегодняшний день лучший боксёр супертяжёлого веса? Тайсон Фьюри. Не могу сказать, сильнее ли он Усика. Усик — тоже отличный боксёр. По правде сказать, я не знаю, кто победит в их бою.

Если говорить о раскладах… Если Усик будет именно боксировать, и ему это будет удаваться, то он победит. Но Фьюри превосходит Усика по габаритам, так что это интересный поединок», – приводит слова Холифилда «Матч ТВ».

Ранее в интервью Фьюри сказал, почему возраст Усика помешает ему победить в их бою.

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