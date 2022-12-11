Эвандер Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса мира

Бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой и супертяжёлой весовой категории, легендарный американец Эвандер Холифилд назвал лучшего действующего бойца «королевского» дивизиона. По мнению члена Зала славы, это обладатель титула WBC, непобеждённый британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Кто на сегодняшний день лучший боксёр супертяжёлого веса? Тайсон Фьюри. Не могу сказать, сильнее ли он Усика. Усик — тоже отличный боксёр. По правде сказать, я не знаю, кто победит в их бою.
Если говорить о раскладах… Если Усик будет именно боксировать, и ему это будет удаваться, то он победит. Но Фьюри превосходит Усика по габаритам, так что это интересный поединок», – приводит слова Холифилда «Матч ТВ».
Ранее в интервью Фьюри сказал, почему возраст Усика помешает ему победить в их бою.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика
- 11 декабря 2022
-
17:58
-
17:34
-
17:24
-
16:34
-
16:18
-
15:39
-
14:41
-
13:52
-
13:50
-
13:30
-
12:28
-
11:53
-
11:50
-
11:44
-
11:26
-
11:11
-
11:00
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:03
-
09:55
-
09:51
-
09:43
-
09:43
-
09:26
-
09:25
-
09:13
-
08:34
-
08:32
-
08:17
-
05:49
-
04:43
-
03:41
-
03:37