Анкалаев объяснил свои слова после боя с Блаховичем о нежелании выступать

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев прокомментировал своё заявление после чемпионского поединка с поляком Яном Блаховичем, который состоялся сегодня, 11 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился вничью.

«Я сделал всё, чтобы выиграть. Если уступал в стойке — боролся, если уступал в партере — бился в стойке. Я не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов. Мы своё заберём, но мне обидно», — сказал Анкалаев после боя.

«Хочется кое-что прояснить. После боя я сказал, что больше не хочу выступать в этом городе из-за ужасного судейства. Я не говорил о том, что не хочу драться в UFC. Спасибо Дане Уайту и Мику Мэйнарду за возможность», – написал боец в социальных сетях.