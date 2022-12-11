Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев объяснил свои слова после боя с Блаховичем о нежелании выступать

Анкалаев объяснил свои слова после боя с Блаховичем о нежелании выступать
Комментарии

Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев прокомментировал своё заявление после чемпионского поединка с поляком Яном Блаховичем, который состоялся сегодня, 11 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился вничью.

«Я сделал всё, чтобы выиграть. Если уступал в стойке — боролся, если уступал в партере — бился в стойке. Я не знаю, буду ли здесь выступать, пока нет слов. Мы своё заберём, но мне обидно», — сказал Анкалаев после боя.

«Хочется кое-что прояснить. После боя я сказал, что больше не хочу выступать в этом городе из-за ужасного судейства. Я не говорил о том, что не хочу драться в UFC. Спасибо Дане Уайту и Мику Мэйнарду за возможность», – написал боец в социальных сетях.

Новость по теме
Анкалаев: я выиграл бой, но не могу выиграть у судей
UFC выдавливает россиян с помощью грязного судейства? Анкалаев готов покинуть промоушен! UFC выдавливает россиян с помощью грязного судейства? Анкалаев готов покинуть промоушен!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022