Пимблетт объяснил, благодаря чему не проиграл Гордону на UFC 282

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал победу в поединке с американцем Джаредом Гордоном, который состоялся сегодня, 11 декабря, на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.

«Время, которое вы удерживаете контроль, ничего не значит. Урон – вот, что важно. Посмотрите на моё лицо, а потом на лицо Джареда. Мне плевать, кто что говорит, ребята. Когда вы загляните в учебник по истории, то увидите маленькую зелёную букву W рядом с моим именем. Так что все остальные могут идти к чёрту», – сказал боец на пресс-конференции.