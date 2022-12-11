Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пимблетт объяснил, благодаря чему не проиграл Гордону на UFC 282

Пимблетт объяснил, благодаря чему не проиграл Гордону на UFC 282
Комментарии

Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал победу в поединке с американцем Джаредом Гордоном, который состоялся сегодня, 11 декабря, на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Напомним, Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.

«Время, которое вы удерживаете контроль, ничего не значит. Урон – вот, что важно. Посмотрите на моё лицо, а потом на лицо Джареда. Мне плевать, кто что говорит, ребята. Когда вы загляните в учебник по истории, то увидите маленькую зелёную букву W рядом с моим именем. Так что все остальные могут идти к чёрту», – сказал боец на пресс-конференции.

Новость по теме
Пимблетт единогласным решением судей одолел Гордона на UFC 282
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022