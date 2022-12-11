Джамал Хилл отреагировал на организацию титульного боя с Тейшейрой на UFC 283

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джамал Хилл прокомментировал новость об организации титульного поединка с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой, который состоится 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Погнали, титульный бой! Золото возвращается в Гран-Рапидс. Через шесть недель я отправлюсь заграницу и пойду на штурм. Я готов, погнали, детка! Мне это нравится. Это соревнования, это то, что я люблю — так что идите все к чёрту, настал мой момент. Через шесть недель к моему имени добавится ещё одно слово – чемпион», – сказал боец в социальных сетях.

Напомним, титул в полутяжёлом весе остался вакантным после того, как россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович не смогли выявить победителя на UFC 282.

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