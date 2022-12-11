Джамал Хилл отреагировал на организацию титульного боя с Тейшейрой на UFC 283

Седьмой номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Джамал Хилл прокомментировал новость об организации титульного поединка с бразильским ветераном Гловером Тейшейрой, который состоится 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
«Погнали, титульный бой! Золото возвращается в Гран-Рапидс. Через шесть недель я отправлюсь заграницу и пойду на штурм. Я готов, погнали, детка! Мне это нравится. Это соревнования, это то, что я люблю — так что идите все к чёрту, настал мой момент. Через шесть недель к моему имени добавится ещё одно слово – чемпион», – сказал боец в социальных сетях.
Напомним, титул в полутяжёлом весе остался вакантным после того, как россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович не смогли выявить победителя на UFC 282.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
- 11 декабря 2022
-
21:06
-
20:58
-
20:31
-
19:59
-
19:53
-
19:42
-
19:30
-
18:41
-
17:58
-
17:34
-
17:24
-
16:34
-
16:18
-
15:39
-
14:41
-
13:52
-
13:50
-
13:30
-
12:28
-
11:53
-
11:50
-
11:44
-
11:26
-
11:11
-
11:00
-
10:38
-
10:27
-
10:19
-
10:03
-
09:55
-
09:51
-
09:43
-
09:43
-
09:26
-
09:25