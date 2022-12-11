Ничья в титульном бою Анкалаева и Блаховича стала пятой в истории UFC

Несмотря на ничейный результат, поединок за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоялся сегодня, 11 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США), всё же вошёл в историю.

Титульная встреча на UFC 282 стала всего пятым поединком в истории американского промоушена, который завершился вничью. Ниже приведён полный список:

Каоло Уно – Би Джей Пенн (UFC 34, ноябрь 2001)

Фрэнки Эдгар – Грэй Мэйнард (UFC 125, январь 2011)

Тайрон Вудли – Стивен Томпсон (UFC 205, ноябрь 2016)

Дейвисон Фигейреду – Брэндон Морено (UFC 256, декабрь 2020)

Магомед Анкалаев – Ян Блахович (UFC 282, декабрь 2022)

Ранее Анкалаев объяснил свои слова после боя с Блаховичем о нежелании выступать.