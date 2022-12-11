Исмаилов вызвал Штыркова на боксёрский бой — и тут же получил ответ

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов во время Вечера бокса от RCC Boxing Promotions вызвал соотечественника, Ивана Штыркова, на боксёрский поединок.

«Я первый раз здесь, на RCC Boxing, и у меня есть незаконченное дело с Иваном Штырковым. По боксу. И вот прямо сейчас надо решить этот вопрос. Я хочу посмотреть ему прямо в глаза. Ваня, я жду тебя!», — сказал Исмаилов.

«Хочешь посмотреть в мои глаза? Тут два лысых хищника, и нас надо переделить — кто их нас хищнее», — ответил на это Штырков.

Напомним, в последнем поединке Лысый хищник встретился с ветераном и соотечественником Александром «Штормом» Шлеменко.



Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Исмаилова единогласным судейским решением (50-44, 50-44, 50-44).

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым: