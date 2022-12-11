Евгений Тищенко победил Артура Манна в рамках боксёрского вечера RCC
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Завершился поединок боксёрского вечера от промоутерской компании RCC в Екатеринбурге. Олимпийский чемпион 2016 года, российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Евгений Тищенко (10-1, 7 KO) встретился с немцем Артуром Манном (19-2, 10 KO).
Тищенко воспользовался преимуществом в антропометрии и сделал ставку на работу передней рукой, удерживая соперника на дистанции и периодически выбрасывая комбинации. Манн же искал возможности для сближения, но уступал в активности.
В шестом раунде Тищенко оформил два нокдауна, едва не остановив Манна под занавес трёхминутки, после чего уже полностью захватил инициативу. По итогам десяти раундов россиянин одержал победу единогласным судейским решением.
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