Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евгений Тищенко победил Артура Манна в рамках боксёрского вечера RCC

Евгений Тищенко победил Артура Манна в рамках боксёрского вечера RCC
Комментарии

Завершился поединок боксёрского вечера от промоутерской компании RCC в Екатеринбурге. Олимпийский чемпион 2016 года, российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Евгений Тищенко (10-1, 7 KO) встретился с немцем Артуром Манном (19-2, 10 KO).

Тищенко воспользовался преимуществом в антропометрии и сделал ставку на работу передней рукой, удерживая соперника на дистанции и периодически выбрасывая комбинации. Манн же искал возможности для сближения, но уступал в активности.

В шестом раунде Тищенко оформил два нокдауна, едва не остановив Манна под занавес трёхминутки, после чего уже полностью захватил инициативу. По итогам десяти раундов россиянин одержал победу единогласным судейским решением.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022