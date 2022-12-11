«По-прежнему голоден и готов порвать любого». Евгений Тищенко – о победе над Манном

Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Евгений Тищенко (11-1, 7 KO) прокомментировал победу над немцем Артуром Манном (19-3, 10 KO), поединок с которым состоялся сегодня, 11 декабря, в Екатеринбурге.

«К этому бою у меня была самая тяжёлая подготовка. Артур Манн ― соперник высокого уровня, а с такими проще боксировать ― они выходят в ринг за победой, и меня мотивирует их достойная позиция в рейтинге.

Разговор про Артура шёл уже давно. Потом появился ещё один соперник, но команда выбрала именно Манна, потому что у него рекорд выше. Восемь лет назад мы с Артуром уже встречались в любительском ринге. С тех пор изменились и он, и я, и наш бокс. Я в то время был молод и голоден. Сейчас я олимпийский чемпион, но по-прежнему голоден и готов порвать любого.

Манн хорошо работает на контратаках, и я рад, что у меня два раза получилось отправить его на настил. Второй раз мог пробить, просто он взял большую паузу на капу. Но ощущения, что он сдастся, у меня не было. Раненый боец всегда острее держит концентрацию. Я доволен», – сказал спортсмен после боя.