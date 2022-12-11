Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов победил Хоана Гонсалеса единогласным решением судей

Магомед Курбанов победил Хоана Гонсалеса единогласным решением судей
Комментарии

Завершился боксёрский вечер от промоутерской компании RCC в Екатеринбурге. Российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (23-0, 13 KO) встретился с венесуэльцем Хоаном Гонсалесом (31-1, 31 KO).

На старте поединка Гонсалес попытался навязать работу первым номером, делая ставку на одиночные удары. Курбанов же старался подстроиться под соперника и не давал ему захватывать инициативу.

В срединных раундах венесуэлец начал работать комбинациями, чаще ввязывая соперника в размены, в которых россиянин старался не уступать. Заключительный отрезок поединка также прошёл в конкурентной борьбе, где у каждого бойца были свои удачные моменты.

Результат поединка: победа Магомеда Курбанова единогласным судейским решением по итогам десяти раундов (97-93, 97-93, 97-93).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022