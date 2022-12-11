Александр Емельяненко сказал, что ему не понравилось в бою Исмаилова и Шлеменко

Именитый российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал поединок между соотечественниками Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко, состоявшийся в начале декабря в Екатеринбурге. Напомним, Исмаилов победил единогласным решением по итогам пяти раундов.

«Видел я этот бой, хорошо прошёл, оба — молодцы. Мне, если честно, не понравилась работа Маги и очень понравилась работа Шлеменко. Мага – борец, но не смог перевести Шлеменко в партер. Не смог использовать свои основные преимущества в этом бою.

Я немножко торопился в бою с Магой, шёл на него, и он под меня проваливался. А Шлеменко сделал всё, что нужно было – стоял на месте, дёргал и вытягивал Магу на себя», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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А. Емельяненко показал видео с тренировок в молодости: