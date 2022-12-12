Вячеслав Дацик проиграл Ильясу Якубову на турнире промоушена «Наше Дело»

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик уступил Ильясу Якубову в поединке на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело». Бой, прошедший по правилам в перчатках для ММАК в стойке, продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Якубову.
В ходе поединка Дацик дважды оказывался в нокдауне.
Напомним, предыдущий поединок Вячеслав проводил с соотечественником Александром Емельяненко. Бой проходил по правилам бокса. Противостояние завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой.
В следующем поединке Вячеслав сразится с россиянином Павлом Шульским. Он запланирован на 16 декабря. Ранее Дацик обратился с Шульскому с предостережением.
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