Вячеслав Дацик проиграл Ильясу Якубову на турнире промоушена «Наше Дело»

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик уступил Ильясу Якубову в поединке на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело». Бой, прошедший по правилам в перчатках для ММАК в стойке, продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Якубову.



В ходе поединка Дацик дважды оказывался в нокдауне.



Напомним, предыдущий поединок Вячеслав проводил с соотечественником Александром Емельяненко. Бой проходил по правилам бокса. Противостояние завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой.



В следующем поединке Вячеслав сразится с россиянином Павлом Шульским. Он запланирован на 16 декабря. Ранее Дацик обратился с Шульскому с предостережением.

Новость по теме Дацик против Кавалари. В Москве пройдёт международный турнир Hardcore Boxing