«Меня ограбили, все это знают». Гордон — о бое с Пимблеттом
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Американский боец UFC Джаред Гордон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поражении, которое он потерпел в поединке с британским проспектом лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблеттом. С ним он встречался на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе.
«Меня ограбили, все это знают. Да, могу плакать об этом, но я переживал и худшее. Божий план – лучший план, поэтому я знаю, что из этого выйдет что-то большое», — написал Гордон.
Напомним, UFC 282 проходил в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей MMA-общественности. Ранее поединок прокомментировал звёздный ветеран UFC Нейт Диаз.
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