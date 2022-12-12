Экс-боец UFC: Пимблетту подарили победу над Гордоном, потому что он приносит деньги
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Бывший боец UFC Джейк Шилдс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился мыслями по поводу прошедшего на турнире UFC 282 поединка между британцем Пэдди Пимблеттом и представителем США Джаредом Гордоном. Победу по его итогам добыл Пимблетт.
«Пэдди подарили судейское решение, потому что он приносит деньги. Это форменное ограбление. Джаред Гордон провёл отличный бой», — написал Шилдс.
Напомним, UFC 282 состоялся в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей общественности мира смешанных единоборств. Ранее о своём поражении высказался сам Гордон, заявив, что его ограбили.
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