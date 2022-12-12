Менеджер Махачева: два судьи UFC 282 должны быть арестованы

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, раскритиковал работу двух судей на прошедшем в ночь на 11 декабря мск турнире UFC 282.



«Это самое паршивое решение. Как Пэдди Пимблетт мог выиграть этот бой? Безумие! Эти два судьи должны быть арестованы. Эти парни портят спорт. Если кто-то думает, что Джаред Гордон проиграл бой, то судьи должны быть арестованы. Собираюсь впредь просить каждую комиссию не назначать Дугласа Кросби судьёй. Для этой цели хотел бы заручиться поддержкой всех промоушенов. Эти парни портят людям жизнь и портят спорт. Хватит, мы должны держаться вместе», — написал Абдель-Азиз у себя в социальных сетях.