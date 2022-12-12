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Пимблетт: меня раздражают разговоры о том, что Гордон выиграл наш бой

Пимблетт: меня раздражают разговоры о том, что Гордон выиграл наш бой
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Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу своей победы в поединке с американцем Джаредом Гордоном, который состоялся 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Меня немного раздражают эти разговоры о том, что Гордон выиграл наш бой. Это правда раздражает. Но мой рекорд в UFC стал 4-0, а все мои хейтеры продолжат меня ненавидеть, это просто нужно принять.

Я не думал, что решение может быть раздельным. Мне казалось, что я выиграл первые два раунда, а третий остался за ним. Безусловно, это моя глупая ошибка — нельзя отдавать сопернику раунд, думая, что два уже у тебя в кармане», — приводит слова Пимблетта Sportskeeda.

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