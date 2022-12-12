Пимблетт: меня раздражают разговоры о том, что Гордон выиграл наш бой
Поделиться
Британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался по поводу своей победы в поединке с американцем Джаредом Гордоном, который состоялся 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Меня немного раздражают эти разговоры о том, что Гордон выиграл наш бой. Это правда раздражает. Но мой рекорд в UFC стал 4-0, а все мои хейтеры продолжат меня ненавидеть, это просто нужно принять.
Я не думал, что решение может быть раздельным. Мне казалось, что я выиграл первые два раунда, а третий остался за ним. Безусловно, это моя глупая ошибка — нельзя отдавать сопернику раунд, думая, что два уже у тебя в кармане», — приводит слова Пимблетта Sportskeeda.
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
10:37
-
10:37
-
10:19
-
09:43
-
09:25
-
09:14
-
01:37
-
00:00
- 11 декабря 2022
-
23:46
-
23:10
-
22:36
-
22:20
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:06
-
20:58
-
20:31
-
19:59
-
19:53
-
19:42
-
19:30
-
18:41
-
17:58
-
17:34
-
17:24
-
16:34
-
16:18
-
15:39
-
14:41
-
13:52
-
13:50
-
13:30
-
12:28
-
11:53
Партнерский контент