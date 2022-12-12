Пётр Ян в жёсткой форме обратился к Дане Уайту из-за боя Анкалаева
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Бывший чемпион UFC россиянин Пётр Ян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к главе промоушена Дане Уайту. Поводом для обращения послужила работа судей на поединке соотечественника Яна Магомеда Анкалаева и представителя Польши Яна Блаховича. Бойцы встречались на UFC 282. Судьи зафиксировали ничью.
«Эй, UFC и Дана Уайт, что за дерьмо происходит у тебя дома?» — написал российский боец.
Напомним, Анкалаев и Блахович сражались за вакантный титул в полутяжёлом весе UFC. Противостояние завершилось ничьей. Один из судей отдал победу Яну, второй — Магомеду, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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