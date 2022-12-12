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Сехудо: толстяк Пимблетт определённо проиграл. Тебя ограбили, Гордон

Сехудо: толстяк Пимблетт определённо проиграл. Тебя ограбили, Гордон
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подверг критике работу судей на поединке между американцем Джаредом Гордоном и представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Противостояние состоялось на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.

«Все трое судей должны преклонить колено! Толстяк Пэдди определённо проиграл, тебя ограбили, Джаред», — написал Сехудо.

Напомним, UFC 282 проходил в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей MMA-общественности.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:

И это новый Конор?! Пимблетт выглядел беспомощно, но чудом победил ветерана И это новый Конор?! Пимблетт выглядел беспомощно, но чудом победил ветерана
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