Сехудо: толстяк Пимблетт определённо проиграл. Тебя ограбили, Гордон
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подверг критике работу судей на поединке между американцем Джаредом Гордоном и представителем Великобритании Пэдди Пимблеттом. Противостояние состоялось на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.
«Все трое судей должны преклонить колено! Толстяк Пэдди определённо проиграл, тебя ограбили, Джаред», — написал Сехудо.
Напомним, UFC 282 проходил в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей MMA-общественности.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:
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