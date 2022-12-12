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Дю Плесси: Тиллу нужно драться в полусреднем весе

Дю Плесси: Тиллу нужно драться в полусреднем весе
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28-летний южноафриканский боец Дрикус Дю Плесси высказался по поводу своего оппонента британца Даррена Тилла, с которым он встречался на прошедшем турнире UFC 282.

Напомним, Дю Плесси одержал победу сабмишеном в третьем раунде. Этот поединок получил награду «Лучший бой вечера».

«На мой взгляд, Даррен доказал, что он невероятный боец. Но я считаю, если он хочет добиться успеха, ему нужно драться в полусреднем весе.

Честно говоря, я это буквально почувствовал во время схватки. Я отношусь к нему с огромным уважением, но правда заключается в том, что он недостаточно сильный и недостаточно крупный для среднего дивизиона», — приводит слова Дю Плесси MMA News.

Ранее о своём поражении высказался сам Тилл.

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