Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мыслями о поражении, которое он потерпел в поединке с Ильясом Якубовым. Противостояние проходило на турнире промоушена поп-ММА «Наше Дело». Бойцы сражались в перчатках для ММА в стойке. Поединок продлился три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Якубову. По словам Дацика, он чувствовал себя дедушкой, а соперника воспринимал как непослушного внука, за которым старался угнаться.



«Извините, но я выходил драться, а я не участвовать в забегах на короткие дистанции. Я выходил на бой с мужчиной, который обещал рубиться, а не играть в догонялки. Всё-таки старость уже даёт своё, и вчера я реально ощутил себя дедушкой, который вышел, чтобы поймать своего неугомонного внучка, чтобы надавать ему по жопе. Извините, кого подвёл. Но я честно старался его догнать, поймать, но молодые ноги победили неуклюжую старость. Так что поздравляю Ильяса с победой в забегах на короткие дистанции. Я всё-таки не Усэйн Болт – ловить его по рингу», — сказал Дацик у себя в соцсетях.

Дацик высказался о Якубове после того, как проиграл ему: