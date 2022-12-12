«Он изменил игру. Такое нельзя повторить». Петтис — о Макгрегоре

Известный американский боец смешанных единоборств Серхио Петтис высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре.
«Что ж, больше никто не поднимется так же, как Конор Макгрегор. Его набор навыков и склад ума дополняли друг друга. Нельзя лишь верить, что ты великолепен, – ты должен добиваться успеха. И Макгрегор сделал именно это. Изменил игру. Такое нельзя повторить. А ведь многие пытались», — написал Петтис у себя в социальных сетях.
В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Конор провёл на турнире UFC 264, состоявшемся летом 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.
7 легендарных бойцов, которые затянули с завершением карьеры:
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