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«Он изменил игру. Такое нельзя повторить». Петтис — о Макгрегоре

«Он изменил игру. Такое нельзя повторить». Петтис — о Макгрегоре
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Известный американский боец смешанных единоборств Серхио Петтис высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре.

«Что ж, больше никто не поднимется так же, как Конор Макгрегор. Его набор навыков и склад ума дополняли друг друга. Нельзя лишь верить, что ты великолепен, – ты должен добиваться успеха. И Макгрегор сделал именно это. Изменил игру. Такое нельзя повторить. А ведь многие пытались», — написал Петтис у себя в социальных сетях.

В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой Конор провёл на турнире UFC 264, состоявшемся летом 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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