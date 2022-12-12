Макгрегор обратился к Пимблетту после его спорной победы в бою с Гордоном

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к британцу Пэдди Пимблетту после того, как тот одержал победу в поединке с Джаредом Гордоном на турнире UFC 282.

«Мои поздравления Пэдди в эти выходные. Ты всё делаешь правильно, кто бы что ни говорил. Отличное выступление. Только вперёд!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей общественности мира смешанных единоборств.

Ранее Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на выступление американца Рауля Росаса-младшего в его последнем поединке.

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