Макгрегор обратился к Пимблетту после его спорной победы в бою с Гордоном
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор обратился к британцу Пэдди Пимблетту после того, как тот одержал победу в поединке с Джаредом Гордоном на турнире UFC 282.
«Мои поздравления Пэдди в эти выходные. Ты всё делаешь правильно, кто бы что ни говорил. Отличное выступление. Только вперёд!» — написал Макгрегор в социальных сетях.
Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей общественности мира смешанных единоборств.
Ранее Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на выступление американца Рауля Росаса-младшего в его последнем поединке.
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