«Другое животное, тот же зверь». Нганну сравнил свою форму 2015 и 2022 годов. Фото

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сравнил два своих фото: 2015 и 2022 годов.



«Другое животное, тот же зверь», — подписал фото Нганну.

Фото: https://twitter.com/francis_ngannou

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. В настоящий момент Фрэнсис продолжает восстанавливаться после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника. В марте боец перенёс операцию на колене.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: