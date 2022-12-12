«Другое животное, тот же зверь». Нганну сравнил свою форму 2015 и 2022 годов. Фото
Поделиться
Франко-камерунский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сравнил два своих фото: 2015 и 2022 годов.
«Другое животное, тот же зверь», — подписал фото Нганну.
Фото: https://twitter.com/francis_ngannou
Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. В настоящий момент Фрэнсис продолжает восстанавливаться после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника. В марте боец перенёс операцию на колене.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
Комментарии
- 12 декабря 2022
-
16:59
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:53
-
15:01
-
14:34
-
13:52
-
13:50
-
13:09
-
12:50
-
12:01
-
11:25
-
11:14
-
10:37
-
10:37
-
10:19
-
09:43
-
09:25
-
09:14
-
01:37
-
00:00
- 11 декабря 2022
-
23:46
-
23:10
-
22:36
-
22:20
-
22:00
-
21:53
-
21:40
-
21:06
-
20:58
-
20:31
-
19:59
-
19:53
-
19:42
Партнерский контент