Блахович изменил мнение о судейском решении своего боя с Анкалаевым

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз высказался о поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым. Бой проходил на UFC 282 и завершился вничью. Сразу после поединка Блахович заявил, что пояс должны были отдать Анкалаеву.
«Позвольте мне кое-что сказать. Во-первых, честно говоря, я не думаю, что бой был ужасным. Во-вторых, я не чувствую, что выиграл, но и не чувствую, что проиграл. Ничья была справедливым результатом. Конечный итог – один парень плакал и говорил о своих предполагаемых травмах, другой показал, что честь до сих пор остаётся в силе в этом спорте. Я рад, что фанаты видят и ценят это», — написал Блахович.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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