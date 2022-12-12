Рой Джонс сказал, что может стать решающим фактором в бою Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Отличный поединок, и мне нравятся оба бойца. В большинстве случаев большой крутой парень побьёт маленького крутого парня. Хотя вы не должны забывать, что Усик воспользовался всеми шансами, которые получал. Не было такого испытания, которое бы он не прошёл. То же касается и Тайсона Фьюри.

Они всегда справлялись с задачами, и поэтому это настолько великолепный поединок. И сейчас я хочу увидеть его, чего не было раньше, потому что у Фьюри прибавилось пару нокаутов в резюме», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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