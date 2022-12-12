Рой Джонс назвал приоритетного соперника для Уайлдера перед возможным боем с Джошуа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс высказался о потенциальном противостоянии звёздных супертяжеловесов Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

«Этот поединок может получиться отличным. Насколько я понимаю, Уайлдер для начала должен пройти [Энди] Руиса? Он побьёт его, но Руис – характерный парень. Опять же, у всех есть шансы на победу.

Если он пройдёт Руиса, то было бы здорово увидеть его против Джошуа. Потому что Руис победил Джошуа, а затем тот взял реванш. И если Уайлдер побьёт Руиса, то мы захотим увидеть лучшего», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее в интервью Джонс сказал, что может стать решающим фактором в бою Усика и Фьюри.