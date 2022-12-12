Гэтжи отреагировал на желание Пимблетта получить бонус за бой с Гордоном на UFC 282
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи прокомментировал выступление британского проспекта Пэдди Пимблетта, на минувших выходных в Лас-Вегасе (США) победившего американца Джареда Гордона.
В частности, Гэтжи раскритиковал Пимблетта за просьбу дать ему бонус в размере $ 50 тысяч за поединок.
«Лучший бой вчера? Такое выступление не заслуживает бонуса», – написал боец в социальных сетях.
Напомним, Пимблетт победил единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28), вызвав споры. Так, легендарный рефери UFC «Большой» Джон Маккарти заявил, что судьи ошиблись, посчитав, что по итогам трёх раундов сильнее оказался британец.
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