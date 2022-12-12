Энтони Смит узнал, что не подерётся с Хиллом, во время работы аналитиком на UFC 282

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Энтони Смит, готовившийся провести поединок с соотечественником Джамалом Хиллом, узнал, что он сразится за вакантный титул с бразильцем Гловером Тейшейрой, во время прямого эфира, посвящённого итогам турнира UFC 282, где он работал аналитиком.

«Энтони Смит, готовившийся к бою с Джамалом Хиллом в марте, узнал, что последний сразится за пояс в январе против другого соперника во время включения после шоу, где он работал аналитиком. Никаких предупреждений. Мне кажется, что UFC всё-таки организуют бои в субботу вечером», – написал в социальных сетях журналист Ариэль Хельвани.

Ранее на организацию чемпионского поединка между Хиллом и Тейшейрой отреагировал Ян Блахович.