Даниэль Кормье назвал свой результат боя Анкалаев — Блахович

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
«Что я могу сказать? Конец вечера оставил неудовлетворённость. Хотя шоу получилось весёлым. Мы стартовали с 10 финишей подряд, а затем дошли до выступления Пимблетта и поединка Анкалаев – Блахович, который закончился так, как закончился.
После пятого раунда я был практически уверен, что Магомед Анкалаев победил в этом бою. Это был увлекательный поединок, особенно первые три раунда. Эти парни стояли друг напротив друга и наносили удары», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
- 13 декабря 2022
-
00:47
-
00:38
- 12 декабря 2022
-
23:48
-
23:34
-
22:25
-
22:04
-
20:08
-
19:58
-
19:30
-
19:05
-
18:56
-
18:12
-
17:58
-
16:59
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:53
-
15:01
-
14:34
-
13:52
-
13:50
-
13:09
-
12:50
-
12:01
-
11:25
-
11:14
-
10:37
-
10:37
-
10:19
-
09:43
-
09:25
-
09:14
-
01:37
-
00:00