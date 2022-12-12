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Даниэль Кормье назвал свой результат боя Анкалаев — Блахович

Даниэль Кормье назвал свой результат боя Анкалаев — Блахович
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о титульном поединке в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).

«Что я могу сказать? Конец вечера оставил неудовлетворённость. Хотя шоу получилось весёлым. Мы стартовали с 10 финишей подряд, а затем дошли до выступления Пимблетта и поединка Анкалаев – Блахович, который закончился так, как закончился.

После пятого раунда я был практически уверен, что Магомед Анкалаев победил в этом бою. Это был увлекательный поединок, особенно первые три раунда. Эти парни стояли друг напротив друга и наносили удары», – сказал Кормье в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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