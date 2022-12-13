Промоутер Джошуа назвал место проведения его следующего боя

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), сообщил, что его подопечный проведёт свой следующий поединок на 18-тысячной арене O2 в Лондоне.

«Много шоу на подходе [в 2023 году]. Мы снова выступим на арене O2 с Эй Джеем. Предстоит много дел», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу International Boxing News.

Напомним, в своём последнем бою в августе британец проиграл раздельным судейским решением украинцу Александру Усику, которому годом ранее уступил титулы WBA Super, IBF и WBO. Ранее сообщалось, что одним из основных кандидатов на бой с Джошуа является соотечественник Диллиан Уайт (29-3, 19 KO). Бойцы уже встречались в декабре 2015 года, и тогда Джошуа победил техническим нокаутом.

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