Промоутер Джошуа назвал место проведения его следующего боя

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), сообщил, что его подопечный проведёт свой следующий поединок на 18-тысячной арене O2 в Лондоне.
«Много шоу на подходе [в 2023 году]. Мы снова выступим на арене O2 с Эй Джеем. Предстоит много дел», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу International Boxing News.
Напомним, в своём последнем бою в августе британец проиграл раздельным судейским решением украинцу Александру Усику, которому годом ранее уступил титулы WBA Super, IBF и WBO. Ранее сообщалось, что одним из основных кандидатов на бой с Джошуа является соотечественник Диллиан Уайт (29-3, 19 KO). Бойцы уже встречались в декабре 2015 года, и тогда Джошуа победил техническим нокаутом.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду
- 13 декабря 2022
-
00:47
-
00:38
- 12 декабря 2022
-
23:48
-
23:34
-
22:25
-
22:04
-
20:08
-
19:58
-
19:30
-
19:05
-
18:56
-
18:12
-
17:58
-
16:59
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:53
-
15:01
-
14:34
-
13:52
-
13:50
-
13:09
-
12:50
-
12:01
-
11:25
-
11:14
-
10:37
-
10:37
-
10:19
-
09:43
-
09:25
-
09:14
-
01:37
-
00:00