Костя Цзю может выйти с Тимом на чемпионский бой против Джермелла Чарло

Бывший абсолютный чемпион мира, а ныне член Зала славы Костя Цзю посетит титульный поединок сына Тима Цзю и американца Джермелла Чарло, который состоится 29 января в США. Об этом сообщил сам боец.

«Отец будет в моей команде, да. Но прежде, чем это произойдёт, мы поговорим. Потому что в последний раз, когда он был на моём бое, я был ещё мальчиком. Сейчас же всё изменилось. Я стал отдельным человеком.

Будет здорово, потому что я никогда не выходил на свои бои вместе с дедом, отцом и братом. Никита никогда не выходил со мной на поединки. Это произойдёт впервые. То же касается и отца с дедом. Три поколения Цзю в одном углу», – приводит слова Тима издание Fox Sports.

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