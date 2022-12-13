Гордон показал фото с последствиями боя с Пэдди Пимблеттом
Поделиться
Американский боец UFC Джаред Гордон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поражении, которое он потерпел в поединке с британским проспектом лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблеттом. С ним он встречался на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе.
«Вот ущерб, нанесённый субботней ночью. Это мой обычный вид носа, кстати, пара царапин и небольшой синяк», — написал Гордон.
Также Гордон добавил к посту фотографию:
Фото: Из личного архива Гордона
Напомним, UFC 282 проходил в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей MMA-общественности.
Пимблетт тоже прокомментировал итог этого боя. Он уверен в своей победе.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
09:39
-
09:11
-
08:53
-
01:07
-
00:47
-
00:38
- 12 декабря 2022
-
23:48
-
23:34
-
22:25
-
22:04
-
20:08
-
19:58
-
19:30
-
19:05
-
18:56
-
18:12
-
17:58
-
16:59
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:53
-
15:01
-
14:34
-
13:52
-
13:50
-
13:09
-
12:50
-
12:01
-
11:25
-
11:14
-
10:37
-
10:37
-
10:19
-
09:43
Партнерский контент