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Гордон показал фото с последствиями боя с Пэдди Пимблеттом

Гордон показал фото с последствиями боя с Пэдди Пимблеттом
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Американский боец UFC Джаред Гордон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о поражении, которое он потерпел в поединке с британским проспектом лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблеттом. С ним он встречался на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе.

«Вот ущерб, нанесённый субботней ночью. Это мой обычный вид носа, кстати, пара царапин и небольшой синяк», — написал Гордон.

Также Гордон добавил к посту фотографию:

Фото: Из личного архива Гордона

Напомним, UFC 282 проходил в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей MMA-общественности.

Пимблетт тоже прокомментировал итог этого боя. Он уверен в своей победе.

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