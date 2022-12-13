Александр Усик узнал имя следующего соперника

Украинский боксёр Александр Усик в следующем поединке встретится с представителем Великобритании Даниэлем Дюбуа. Об этом информирует пресс-служба Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Бойцы сразятся за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, которым владеет Усик.
Дата и место проведения боя пока не называются.
Напомним, в последнем бою Усик встречался с британцем Энтони Джошуа. Это был их реванш. Поединок состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). За время карьеры Усик провёл 20 боёв, в которых одержал 20 побед. В активе Дюбуа также 20 боёв, из которых в 19 побеждал он. Ещё в одном Даниэль потерпел поражение. Он является действующим регулярным чемпионом мира по версии WBA.
Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам:
- 13 декабря 2022
-
09:39
-
09:11
-
08:53
-
01:07
-
00:47
-
00:38
- 12 декабря 2022
-
23:48
-
23:34
-
22:25
-
22:04
-
20:08
-
19:58
-
19:30
-
19:05
-
18:56
-
18:12
-
17:58
-
16:59
-
16:38
-
16:06
-
16:04
-
15:53
-
15:01
-
14:34
-
13:52
-
13:50
-
13:09
-
12:50
-
12:01
-
11:25
-
11:14
-
10:37
-
10:37
-
10:19
-
09:43