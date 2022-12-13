Стерлинг отреагировал на слова самого молодого бойца UFC в свой адрес

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавние слова своего соотечественника Рауля Росаса-младшего. Ранее тот заявил, что может финишировать любого, у кого есть чемпионский пояс, в том числе Стерлинга.



«Они должны организовать этот бой в следующий раз. Слышал, что Сехудо выбыл, а Росас пришёл!» – написал Алджамейн.



В последнем бою Росас-младший встречался с соотечественником Джеем Перрином и одержал досрочную победу. Рауль является самым молодым бойцом UFC на данный момент. Американцу 18 лет. Победа в бою с Перрином стала для него седьмой кряду и в карьере.

Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму: