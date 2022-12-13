Мухаммад Мокаев обратился к UFC по поводу своего следующего боя

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, заявил о готовности провести поединок с любым соперником. Для этого он обратился к руководству промоушена Даны Уайта.



«Когда я вызвал Кая Кара-Франса, многие сказали, что я не в себе. Теперь я вызвал Мэтта Шнелла, и тут все говорят, что такой бой будет слишком лёгким для меня.



Я готов драться с кем угодно в этом дивизионе, просто дайте мне бой, пожалуйста. Я хочу драться 18 марта в Великобритании», — написал Мокаев у себя в социальных сетях.



Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: