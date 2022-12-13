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Мухаммад Мокаев обратился к UFC по поводу своего следующего боя

Мухаммад Мокаев обратился к UFC по поводу своего следующего боя
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Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, заявил о готовности провести поединок с любым соперником. Для этого он обратился к руководству промоушена Даны Уайта.

«Когда я вызвал Кая Кара-Франса, многие сказали, что я не в себе. Теперь я вызвал Мэтта Шнелла, и тут все говорят, что такой бой будет слишком лёгким для меня.

Я готов драться с кем угодно в этом дивизионе, просто дайте мне бой, пожалуйста. Я хочу драться 18 марта в Великобритании», — написал Мокаев у себя в социальных сетях.

Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева:

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