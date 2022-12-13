«Безумие, никто ничего не понял». Тейшейра — про итоги боя Анкалаева и Блаховича

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра поделился мнением о поединке между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем. Он завершился вничью.

«Я видел бой и думал, что Анкалаев победит, но мы не будем драться в Бразилии. Но потом вдруг случается какое-то безумие. Никто не понял. Но, как я говорил и ранее, пусть Вселенная обо всём позаботится. Гловер, ты будешь сражаться в Бразилии. Погнали!» — приводит слова Тейшейры MMA Fighting со ссылкой на его выступление на канале MMA Underground в YouTube.

Бой между Анкалаевым и Блаховичем проходил в ночь на 11 декабря на UFC 282. Соперники сражались за вакантный титул в полутяжёлом весе UFC, но победителя не выявили. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.

Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу: