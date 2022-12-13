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Камару Усман может пропустить третий бой с Леоном Эдвардсом

Камару Усман может пропустить третий бой с Леоном Эдвардсом
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Третий бой между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийцем Камару Усманом и действующим британским чемпионом Леоном Эдвардсом рискует быть перенесён на более поздние сроки. Об этом информирует BJ Penn, ссылаясь на выступление американского ветерана Стивена Томпсона на канале Fred Talks Fighting в YouTube. Изначально предполагалось, что Усман и Эдвардс могут сразиться в середине марта следующего года на UFC 286.

«Многие говорят о моём бое с Леоном Эдвардсом. Знаю, Камару Усману сделали операцию на руке. И я также знаю, что, в связи с этим сейчас присматриваются к организации его боя с Хорхе Масвидалем. А вообще, думаю, у нас с Эдвардсом получился бы интересный бой», — сказал Томпсон.

Напомним, первый раз Усман и Эдвардс встретились в декабре 2015 года на турнире UFC on Fox 17, где Камару одержал победу единогласным решением судей. Во втором поединке победу добыл Леон.

Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в университете спецназа:

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