Мухаммад Мокаев неосторожно высказался о трансвестите

Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, отреагировал на видеозапись, где трансвестит Брита Фильтр поёт и танцует в церкви.

«Я всегда держусь подальше от всякого подобного. Не нужно пускать этих людей в церкви, мечети или в места, имеющие близкое отношение к религии!» — написал Мокаев у себя в социальных сетях.



Напомним, в последнем поединке Мухаммад встречался с представителем Канады Малкольмом Гордоном. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялась 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Мокаев добыл победу с помощью болевого приёма.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: