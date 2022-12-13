«Было жарко». Махачев показал фото с Хабибом

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о посещении турнира Eagle FC 51, который состоялся 10 декабря в Атырау (Казахстан). Спортивное мероприятие было посвящено памяти отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Промоушен Eagle FC принадлежит Хабибу.



«В Атырау было жарко», — написал Махачев, добавив фото с Хабибом.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Махачев владеет чемпионским поясом UFC с октября нынешнего года. 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Ислам одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру, после чего пояс стал принадлежать ему.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: