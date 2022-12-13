Костя Цзю отреагировал на признание Дмитрия Бивола лучшим боксёром по версии WBA

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал признание своего соотечественника, чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола лучшим боксёром года. Соответствующую награду Дмитрий получил на проходящем в эти дни в Орландо юбилейном, сотом конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Рад за Димку. Единственное, жалко, что это было не два дня назад, потому что тогда мы с ним виделись. С огромнейшим удовольствием его бы поздравил лично с этим достижением. Абсолютно заслуженно!» — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В последнем бою Бивол встречался с непобеждённым мексиканцем Хильберто Рамиресом. По итогам поединка Дмитрий добыл победу единогласным решением судей.