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Костя Цзю отреагировал на признание Дмитрия Бивола лучшим боксёром по версии WBA

Костя Цзю отреагировал на признание Дмитрия Бивола лучшим боксёром по версии WBA
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Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал признание своего соотечественника, чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола лучшим боксёром года. Соответствующую награду Дмитрий получил на проходящем в эти дни в Орландо юбилейном, сотом конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Рад за Димку. Единственное, жалко, что это было не два дня назад, потому что тогда мы с ним виделись. С огромнейшим удовольствием его бы поздравил лично с этим достижением. Абсолютно заслуженно!» — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В последнем бою Бивол встречался с непобеждённым мексиканцем Хильберто Рамиресом. По итогам поединка Дмитрий добыл победу единогласным решением судей.

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