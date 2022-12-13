Хрюнов: теперь у Александра Емельяненко есть дефект — он по-настоящему влюбился

Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался о популярном российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.
«Теперь у Александра Емельяненко есть серьёзный дефект и с ним легко решать вопросы. Он наконец по-настоящему влюбился. И это послужит примером. Посмотрим, как это скажется на результате», — передаёт слова Хрюнова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. Сейчас Александр готовится к поединку с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Он состоится 16 декабря.
Братья Емельяненко спаррингуют в молодости:
- 13 декабря 2022
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:52
-
14:47
-
14:46
-
14:41
-
14:36
-
14:30
-
14:26
-
14:21
-
14:12
-
14:11
-
13:50
-
13:06
-
12:09
-
11:48
-
11:31
-
10:37
-
10:01
-
09:39
-
09:11
-
08:53
-
01:07
-
00:47
-
00:38
- 12 декабря 2022
-
23:48
-
23:34
-
22:25
-
22:04
-
20:08
-
19:58
-
19:30
-
19:05
-
18:56