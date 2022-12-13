Хрюнов: теперь у Александра Емельяненко есть дефект — он по-настоящему влюбился

Известный промоутер Владимир Хрюнов высказался о популярном российском бойце смешанных единоборств Александре Емельяненко.



«Теперь у Александра Емельяненко есть серьёзный дефект и с ним легко решать вопросы. Он наконец по-настоящему влюбился. И это послужит примером. Посмотрим, как это скажется на результате», — передаёт слова Хрюнова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. Сейчас Александр готовится к поединку с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Он состоится 16 декабря.

Братья Емельяненко спаррингуют в молодости: