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Промоутер Хрюнов сравнил Александра Емельяненко с хоббитом

Промоутер Хрюнов сравнил Александра Емельяненко с хоббитом
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Известный промоутер Владимир Хрюнов сравнил популярного российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко с хоббитом.

«Пока Емельяненко похож уже на героя следующего… Мне сегодня сказали, что на хоббита. Что-то такое сказочное. Мы приблизились к реальному апогею того, что мы делаем», — передаёт слова Хрюнова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. Сейчас Александр готовится к поединку с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Он состоится 16 декабря.

Братья Емельяненко спаррингуют в молодости:

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