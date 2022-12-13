Василевский: Шлеменко много болтал языком, а в бою его хватило на 10 секунд

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о соотечественнике Александре Шлеменко, признавшись, что тот его совершенно не интересует.
«У меня спрашивают про Сашу Шлеменко постоянно. Каждый мой ответ начинается со слов: «Чего вы спрашиваете про него?» Он мне вообще не сдался. После поединка с Иличем был ответ ему, публикация. На пресс-конференции меня не было, но он очень много говорил про меня. Это неправильно. Если у меня есть к нему какие-то вопросы, я ему задаю их в лицо. Если он что-то хочет мне сказать, пусть делает это лично. Он много болтал языком, а в бою его хватило на 10 секунд. У нас есть площадка для спрашивания», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Интервью с Александром Шлеменко перед RCC 13:
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