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Дацик высказался о предстоящем поединке с Шульским

Дацик высказался о предстоящем поединке с Шульским
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Известный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик поделился мнением о предстоящем поединке с соотечественником Павлом Шульским. Он запланирован на 16 декабря.

«Шульский не просто знает мои «колхозки», но он их отрабатывал, использует своё техническое оснащение. Мы с ним дрались на спаррингах больше 100 раз. Нам даже там говорят делать одно, а мы делаем, что у нас получается. И начинается полный хаос», — передаёт слова Дацика корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, в последнем поединке Дацик встречался с Ильясом Якубовым. Противостояние проходило на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело». Бойцы сражались в перчатках для ММА в стойке. Бой продлился три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Якубову.

Дацик высказался о Якубове после того, как проиграл ему:

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