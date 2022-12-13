Наоя Иноуэ нокаутировал Пола Батлера, став абсолютным чемпионом в легчайшем весе
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Японский боксёр Наоя Иноуэ, владеющий титулами WBC, WBA и IBF, победил представителя Великобритании, чемпиона по версии WBO Пола Батлера, благодаря чему стал абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг). Поединок проходил в Токио.
Бой завершился в 11-м раунде, в котором Иноуэ отправил соперника в нокаут.
В активе 29-летнего японского боксёра 24 поединка на профессиональном ринге и ни одного поражения. 21 раз он побеждал нокаутом. 34-летний Батлер за время профессиональной карьеры провёл 37 боёв, в которых 34 раза добивался побед (15 были добыты нокаутом) и три раза терпел поражения.
Отметим, что Иноуэ стал первым абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе с 1972 года, когда титулом владел Энрике Пиндер.
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