Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джастин Гэтжи объяснил, зачем приезжал в гости к Рамзану Кадырову

Джастин Гэтжи объяснил, зачем приезжал в гости к Рамзану Кадырову
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на чемпионский пояс UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи объяснился по поводу поездки в Чеченскую Республику в гости к Рамзану Кадырову.

Гэтжи, Камару Усман и Генри Сехудо посетили университет спецназа в Грозном, что вызвало критику на родине бойцов.

«Это откровенная ложь и клевета. Вы говорите, что все русские похожи друг на друга? Да, я там был. Был гостем на празднике в честь детского дня рождения. И я люблю пострелять из оружия. Смешно, что меня пытаются травить ложными заявлениями», — написал Гэтжи на своей странице в социальной сети.

Последний бой Джастин Гэтжи провёл в мае 2022 года и проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приёмом. Всего у Джастина 27 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них.

Новость по теме
Абдель-Азиз: хочу, чтобы Гэтжи уничтожил Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022