Джастин Гэтжи объяснил, зачем приезжал в гости к Рамзану Кадырову

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на чемпионский пояс UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи объяснился по поводу поездки в Чеченскую Республику в гости к Рамзану Кадырову.
Гэтжи, Камару Усман и Генри Сехудо посетили университет спецназа в Грозном, что вызвало критику на родине бойцов.
«Это откровенная ложь и клевета. Вы говорите, что все русские похожи друг на друга? Да, я там был. Был гостем на празднике в честь детского дня рождения. И я люблю пострелять из оружия. Смешно, что меня пытаются травить ложными заявлениями», — написал Гэтжи на своей странице в социальной сети.
Последний бой Джастин Гэтжи провёл в мае 2022 года и проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приёмом. Всего у Джастина 27 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них.
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