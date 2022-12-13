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Чендлер рассказал, что Макгрегор ещё не дал согласия на бой

Чендлер рассказал, что Макгрегор ещё не дал согласия на бой
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может вернуться в октагон поединком с Чендлером, а сам Майкл заявлял, что ожидает бой летом.

«Получил ли я ответ от Макгрегора? Пока никакого ответа. UFC проявил интерес к этому поединку, и, мне кажется, Конор тоже заинтересован в этом. Не сомневаюсь, что так или иначе мы разделим с ним октагон. Вероятно, это не будет мой следующий бой, но в будущем это произойдёт», — рассказал Чендлер в интервью Walk on Wisdom.

У Майкла Чендлера 23 победы в 31 поединке в профессиональных смешанных единоборствах, Макгрегор выиграл 22 боя из 28.

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