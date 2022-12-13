Хабиб требует, чтобы Махачев защитил чемпионский титул шесть раз

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о том, сколько раз, по его мнению, Ислам Махачев должен защитить чемпионский пояс.
«Думаю, он должен защитить титул как минимум пять раз, а может, шесть. Это был бы идеальный вариант. Шесть защит — шесть боёв и три года. Тогда, возможно, ему нужно будет уйти из спорта, так как никто не может держаться на вершине вечно.
Так Всевышний создал человека: сначала молодой, а потом старый, сначала сильный, потом слабый. Надо сделать шесть защит. Мой отец так говорил. В России лучшие легковесы за 15 лет. В последние несколько лет мы вышли на мировую арену. Сначала я победил, Ислам, Усман. Они будут защищать титулы, и у них серьёзная конкуренция. Мы продержимся в борьбе за пояса пять-шесть лет», — рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу Red Corner.
В феврале Исламу Махачеву предстоит первая защита титула с Алексом Волкановски.
- 13 декабря 2022
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