Анкалаев: гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что на бумаге

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев обратился к болельщикам в социальных сетях после того, как упустил возможность стать новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.
«Сложно описать чувства, которые я испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели. Наверно, так устроен мой жизненный путь, что легко ничего не даётся, но я знаю, куда и зачем иду. Не буду искать виноватых, буду только доказывать делом и сделаю всё, чтобы выиграть пояс, не давая судьям принимать решения.
Хочу сказать большое спасибо всем, кто болел и переживал. Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к моему пути в этом спорте», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети.
У Анкалаева 19 поединков в ММА и 17 побед.
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