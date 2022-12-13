Анкалаев: гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что на бумаге

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев обратился к болельщикам в социальных сетях после того, как упустил возможность стать новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе.



«Сложно описать чувства, которые я испытываю в эти дни. Мы вместе с командой долгие годы шли к этой цели. Наверно, так устроен мой жизненный путь, что легко ничего не даётся, но я знаю, куда и зачем иду. Не буду искать виноватых, буду только доказывать делом и сделаю всё, чтобы выиграть пояс, не давая судьям принимать решения.



Хочу сказать большое спасибо всем, кто болел и переживал. Для меня гораздо важнее признание ваших сердец, чем то, что написано на бумаге. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к моему пути в этом спорте», — написал Анкалаев на своей странице в социальной сети.



У Анкалаева 19 поединков в ММА и 17 побед.