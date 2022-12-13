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Сехудо: победа Пимблетта — настоящее ограбление. С Яном в бою с О’Мэлли поступили так же

Сехудо: победа Пимблетта — настоящее ограбление. С Яном в бою с О’Мэлли поступили так же
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо раскритиковал решение судей отдать победу Пэдди Пимблетту в поединке с Джаредом Гордоном на UFC 282.

«Пэдди — толстяк. Многие парни витают в иллюзиях и считают себя лучше, чем есть на самом деле. Он проиграл свой последний бой. Весь мир увидел одно из худших решений в истории промоушена. Настоящее ограбление. Это же не соревнование, где выигрывает более популярный. Судьи поступили точно так же с Петром Яном в бою с О’Мэлли. Так UFC продвигает Пимблетта, но он ещё не готов, не раскрылся», — цитирует Сехудо MMAJunkie.

Пэдди Пимблетт одержал победу над Джаредом Гордоном единогласным решением судей. Многие эксперты заявляли, что исход поединка был несправедлив.

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